КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОЙ ЧЕРКЕССКОЙ АССОЦИАЦИИ

19 сентября в Нальчике, в Государственном драматическом театре им. А. Шогенцукова, открылся XIII Конгресс Международной черкесской ассоциации.

В работе конгресса принимают участие делегаты и гости из Турции, Иордании, Сирии, Израиля, Европы, Абхазии, а также из регионов России – Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев, представители федеральных и республиканских органов власти, министерств и ведомств, духовенства, национально-культурных центров и других общественных организаций.

Президент Абхазии Аслан Бжания направил приветствие президенту МЧА Хаути Сохрокову и делегатам конгресса.

Приветственный адрес зачитал председатель Совета общественной организации «Адыгэ Хасэ» Республики Абхазия Валерий Маремуков.

«От имени братского абхазского народа и от себя лично приветствую гостей и делегатов XIII Конгресса Международной Черкесской Ассоциации.

Учрежденная в 1991 году Международная Черкесская Ассоциация в настоящий момент является крупнейшей черкесской структурой, объединяющей черкесские организации со всего мира. Мы с радостью воспринимаем все успехи Международной черкесской ассоциации, накопившей и реализовавшей большой опыт в деле сохранения языка и культуры адыгской нации, выстраивания долгосрочной политики, направленной на укрепление единства братских абхазского и адыгского народов и воспитание у подрастающего поколения традиционной системы наших общих духовно-нравственных ценностей.

Народ Абхазии с большой благодарностью помнит решительные действия и помощь, оказанную Международной черкесской ассоциацией в тяжелые годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов», – отмечается в поздравлении Аслана Бжания.

Президент Абхазии уверен в том, что концентрация созидательных усилий и конструктивная позиция всех членов МЧА откроют новые перспективы развития адыгского народа.

Традиционные ценности черкесской культуры – почитание старших в семье, соблюдение норм и правил Адыгэ Хабзэ являются основой развития адыгского народа. Аслан Бжания пожелал делегатам Конгресса МЧА успехов в созидательном труде на благо братского адыгского народа и процветания будущих поколений.

Номер: 82Выпуск: 4086Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс