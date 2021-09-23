ВОРЫ ИСТОРИИ АБХАЗСКОГО НАРОДА

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Грузинские историки и интеллигенция Грузии занимались и занимаются воровством истории и культуры абхазского народа с давних времён! Это началось после распада Абхазского царства (государства) – «единодержавного в течение 473 лет» на Кавказе, по словам царевича Вахушти Багратиони.

В 1396 году Тамерлан разрушил, расчленил Абхазское государство-империю. После этого к ХVII веку сформировавшиеся грузины захотели иметь своё государство. Началась борьба между грузинскими феодалами и княжествами в 1703 году. Именно к этому году кое-как создалось Грузинское (Карталинское) царство во главе с Вахтангом VI.

В 1720 году на территорию (будущей) «Грузии» напали персы, и Вахтанг со своей свитой вынужден был покинуть свою страну, часть из них переселилась в Москву, часть – в Петербург.

С самого начала своего царствования Вахтанг VI взялся за самое главное – огрузинить всю многовековую Абхазскую историю. С этой целью он решил собрать всех грамотных грузин и поручить, чтобы они собрали всё, что связано с абхазской древнейшей историей (книги, церковные письма, грамоты, различные письменные сведения и т.д.). Это оказалось возможным особенно после выселения – депортации большей части абхазского народа из своей страны – Апсны в ХIХ веке в результате русско-кавказской, русско-турецких войн.

Фальсификация и присвоение грузин абхазской истории продолжились и до начала 1990-х годов. Они были связаны с событиями в России 1905-1907 годов, а также с трагическими страницами абхазской истории 1918-1921, 1937, 1941-1945, 1992-1993 годов – Отечественной войны абхазского народа с грузинскими оккупантами, захватчиками-агрессорами в Абхазии.

И всё это время грузины требовали исторические абхазские земли, объявляя самих абхазов то «грузинами», то «пришельцами» из Северного Кавказа! И это в то время, когда классическая историческая наука, почти вся мировая общественность знают об автохтонности абхазов на своей исторической родине: с древнейшего каменного века. Об этом свидетельствуют преемственность культуры абхазского этноса, артефакты и письменные первоисточники абхазской историографии.

Однако в исторической науке – абхазоведении – до сих пор робко молчат об этом, за исключением ряда отечественных абхазских авторов – И.Р. Марыхуба, Т.А. Ачугба, С.З. Лакоба, А.Л. Папаскир и др. Что касается зарубежных авторов, таких как К.П. Патканов, Г.К. Лукомский, А.С. Башкиров, С. Смоленский, П. Уварова, Н.А. Милованова, Ф. Дюбуа, М. Броссе и многих других, на которых ссылается Игорь Марыхуба в своей монографии «Золотые слитки абхазов», то они в своих работах не писали подробной истории абхазских церквей; ограничивались какими-то фрагментами, и цельного представления об этом нельзя было получить. Эту миссию выполнил историк И.Р. Марыхуба.

Во-первых, для того чтобы написать историческую правду, надо быть подготовленным. Во-вторых, и это самое главное, не бояться и быть смелым! Всеми этими качествами обладает Игорь Марыхуба. Мы здесь не приводим рецензии на его монографии, а хотим лишь обратить ваше внимание на них и сказать: «Игорь Марыхуба пишет смело, правдиво!»

Прочтите его книги, особенно последнюю – «Золотые слитки абхазов» (Сухум, 2021 г). В ней вы увидите много фольклорных, этнографических материалов; об абхазской истории – Античности и Средневековья; истории Лыхненской церкви; о методах фальсификации грузинами церковных фресок-надписей – древнеабхазских букв – «ассамтаврули»…

Прочтите, вы не пожалеете! Мы уверены, что вы скажете: «Так не поступал ни один народ мира, как грузины поступили и поступают с абхазами и их историей!»…

Сам Игорь Марыхуба в своей книге пишет: «Аналогично неситам (хеттам), как они присвоили историю и культуру хаттов, так и современные грузины уничтожают всё и вся «абхазское». Всё заимствованное, присвоенное грузинами от «абхазского», современная грузинская письменность и история фиксируют как «грузинское».

Тач ГИЦБА, заместитель директора Абхазского государственного музея по научной части

Номер: 83Выпуск: 4087Рубрика: обществоАвтор: Тач ГИЦБА, заместитель директора Абхазского государственного музея по научной части