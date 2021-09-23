ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – УРОКИ ПРАВОСЛАВИЯ В ШКОЛАХ АБХАЗИИ

Письмо в редакцию

В Абхазии начался новый учебный год. Хочется сердечно, от всей души поздравить учащихся и пожелать всем в первую очередь здоровья, успехов в учебе, а преподавателям – терпения, творчества в учебном процессе.

«Русская диаспора Абхазии» – республиканская общественная организация, основана в 2003 г. Мы в достаточной мере изучили и знаем историю Абхазии, её традиции, обычаи, обряды. Мы решили выступить с необычной инициативой – ввести в школах Абхазии преподавание уроков православия, законов Божьих и церковных законов. На эту мысль нас натолкнул ряд значимых, существенных обстоятельств, характерных для Республики Абхазии.

Во-первых, это притча, согласно которой Бог дал землю абхазам. Во-вторых, Абхазия (Апсны в переводе с абхазского значит Страна Души) – это земля, избранная Богом за её красоту. А душа – это главная и необъемлемая часть любого человека. Душа в святом писании называется жизнь, мы живем в Стране Души, значит, наша жизнь будет вечна. Также следует отметить, что апостолы Иисуса Христа Симон Кананит и Андрей Первозванный, дойдя до Абхазии, остановились в городе Севасте, нынешнем Сухуме. Затем апостол Андрей отправился проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит поселился в уединенном местечке Псырцхе и похоронен в Новом Афоне, эту дату мы чтим и отмечаем ежегодно.

Во всех городах и селах Абхазии имеются церкви и десять значимых храмов: Пицундский храм, Церковь успения Пресвятой богородицы, Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь, Благовещенский собор, Абаата, Храм Симона Кананита, Цандрыпшский храм, Илорский храм, Анакопийский храм, Бедийский собор.

Во всех церквях и храмах идут службы, но, к большому сожалению, мы их редко посещаем, особенно учащиеся, молодежь. Церковь – это одновременно и школа, и больница, мы в ней лечимся и образовываемся, это надо осмыслить и осознать. Так как Бог – это одновременно учитель и врач, он научит нас жизненным законам и здоровому образу жизни.

Учащиеся, школьники должны знать Божьи законы, что такое человеческая душа и тело, в чем их предназначение, значимость. К большому сожалению, в последние годы мы все чаще замечаем у подрастающего поколения падение морали, нравственности, духовности. Этот процесс надо остановить и заняться всесторонним воспитанием будущего поколения.

Мы обращаемся к Министерству просвещения, депутатам Народного Собрания, правительству, Президенту Абхазии совместно с Православной церковью поставить этот вопрос на обсуждение, досконально обсудить и изучить необходимость хотя бы факультативно преподавать в школах Абхазии уроки Православия, законов Божьих.

Вера в Бога, знание законов Божьих непременно помогут в образовательном процессе и воспитании школьников помогут избежать в дальнейшем жизненных ошибок, быть честным, справедливым, добросовестным, человеком с красивым телом, сердцем и душой.

Л. ЗАВОДЧИКОВ, председатель правления Русской диаспоры Абхазии

Номер: 83Выпуск: 4087Рубрика: обществоАвтор: Л. ЗАВОДЧИКОВ, председатель правления Русской диаспоры Абхазии