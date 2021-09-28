С НИМ МОЖНО ИДТИ В РАЗВЕДКУ

Со мной согласятся мои коллеги, порой, чтобы заголовок к материалу был наиболее точным и емким, нужно время. В данном случае, как говорят в спорте, оно пришло на первой минуте разговора. Так о Джоне Партанадзе отозвался его друг. Но обо всем по порядку. Более 20 лет на различных районных и республиканских турнирах по вольной борьбе победителями становятся воспитанники Джона Партанадзе из села Аацы. Я знаю его как тренера и наставника. Благодаря коллегам из «Спутника» увидела его фотографию в галерее защитников Отечества, ветеранов Отечественной война народа Абхазии 1992-1993 гг. Кавалер ордена Леона Джон Партанадзе согласился встретиться и рассказать о войне.

Семья. Школа. Армия.

История семьи и фамилии Джона не могла не заинтересовать меня. Его дед Ахмет приехал в Абхазию из Аджарии и вскоре женился на абхазке из рода Пачалия. В семье родился сын, а когда началась Великая Отечественная война, Ахмета призвали на войну. Больше о нем ничего не известно, считается, что он пропал без вести. Отец Джона вырос в родном селе, мать одна воспитывала его. Когда Коция Партанадзе призвали в ряды Советской армии, у него из близких родственников уже никого не было. После службы вернулся домой, но в доме его никто не ждал. Он не отчаялся, восстановил дом, возродил сад, создал семью с Норой Дасания. Они воспитали четверых детей и прожили в согласии 55 лет. Успели порадоваться и внукам. Вот из какой крепкой крестьянской семьи Джон. И он продолжает традиции, живет в родном селе. В родительский дом приезжают его сестры и брат – теперь уже со своими детьми и внуками, и этот двор заполняется счастливыми детскими голосами.

Джон родился в селе Аацы в 1967 году, окончил сельскую школу, увлекался абхазскими национальными танцами и выступал в составе школьного ансамбля на смотрах художественной самодеятельности. После одного из таких концертов в Гудаутском районном Доме культуры к нему подошел мужчина в милицейской форме, стал расспрашивать, кто он, с кем приехал на концерт. Мальчик не смутился, на вопросы ответил, но у самого возник вопрос: почему именно к нему подошел милиционер. А это был его будущий тренер Дзуку Бения, мастер спорта СССР. Опытный тренер, сразу увидел в мальчике спортивные задатки и потенциальные возможности. По настоятельной просьбе тренера, уже на следующий день отец привез Джона на первую тренировку. Так, в 10 лет он начал заниматься в секции вольной борьбы Гудаутской ДЮСШ. Он благодарен родителям за то, что они дали ему возможность заниматься спортом. Это стало впоследствии его профессией.

Спортивные успехи Джона росли с его уверенностью на борцовском ковре. Он становился не раз чемпионом Абхазии в своей весовой категории (62 кг). Становился победителем и призером престижных турниров в составе сборной Абхазии, чемпионом Грузии. В 1984 году выполнил нормативы мастера спорта СССР.

Уже после окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., после полученных ранений, Джон как настоящий спортсмен, умеющий побеждать, в 1995 году в Ростове выполнил нормативы на звание мастера спорта России. Тогда этого высокого звания был удостоен еще один абхазский спортсмен, Астамур Бения.

К окончанию школы Джон уже вполне определился со своим будущим. И это был спорт. Так что его путь лежал к берегам Невы, в Ленинградский институт физкультуры имени Лесгафта. Через год, когда пришла повестка о службе в армии, Джону пришлось оставить учебу и вернуться домой в Абхазию, он был призван с места прописки. Служба проходила на Дальнем Востоке.

Единственное, о чем он сожалел, что в армии у него не было возможности заниматься любимой вольной борьбой. Вернувшись в Абхазию, начал тренировать детей. Первым местом работы стал спортивный зал в Новом Афоне. Многие его первые воспитанники, теперь уже взрослые и состоявшиеся люди, с благодарностью вспоминают своего первого тренера. Он, как и сейчас, не может равнодушно проходить мимо ребят, если видит, что они не заняты каким-то полезным делом. Для него очень важно, чтобы подрастающее поколение росло здоровым, сильным и счастливым.

(Окончание в следующем номере)

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 84Выпуск: 4088Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району