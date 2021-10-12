ЛЕГЕНДА, ДРУГ ПО ЖИЗНИ

Помним

На улице Врубеля сносят здание школы, где был расположен «КоммерсантЪ». В этом здании много лет был один из лучших Додзё Москвы. В этом Додзё преподавал Юра Вдовин – мой давний друг.

Вот и ещё год прошел...

...Встречаемся с друзьями, коллегами – всегда вспоминаем Юру. И тренировки с ним, и поездки в Абхазию, и посиделки в «Коммерсанте». Мои ученики, осваивая новую технику, вспоминают те семинары, которые проводил у нас Юра...

...Юра всегда с юмором относился к тому, что его считают «ветераном боевых искусств». С ним было интересно – в сферу его интересов попадали и боевые искусства, и подводное плавание, и музыка, и живопись. Ему, как любому настоящему Мастеру, всегда было интересно что-то новое – и новый кулинарный рецепт, и новый «разбор» старой классической ката в каратэ, и новые страны, и новые люди.

...Ему совсем не нравилось, когда из него кто-то делал «памятник патриарху», хотя при случае он мог посмеяться над журналистами, изображая из себя этот самый памятник. За те три десятка лет, что мы дружили, он мало изменился и всегда оставался брызжущим молодостью и юмором Юркой, а не монументальным Юрием Константиновичем.

...Таким мы его помним.

Михаил СТЕПИН

***

Некролог из газеты «Коммерсантъ»

В Москве после тяжелой болезни умер Юрий Вдовин. Руководителю спортклуба «Коммерсанта» недавно исполнилось 63 года, а большую часть своей жизни он отдал боевым искусствам. Мастеров такого уровня и такого авторитета, как он, в России были единицы.

В нем, сухощавом, очень интеллигентном, всегда вежливом человеке в очках, трудно было разглядеть легенду самого жестокого спортивного жанра. Но те, кто понимает толк в единоборствах, приходя позаниматься в коммерсантовский спортзал, на фамилию Вдовин реагировали моментально: «Тот самый Юрий Вдовин?»

В тех кругах он был легендой. Мастером из первой волны любви к восточным боевым искусствам, захлестнувшей СССР в 1960-е, достигшим в них вершин, которые мало кому покорились: восьмой дан по традиционному и шестой – по контактному карате, шестой дан по будо, второй – по айкидо... Его называли сэнсэем и те, кто уже сам давно им стал, давно возглавлял собственную школу, секцию: они все равно приходили к нему попрактиковаться, получить совет – по спорту, по жизни. Его, уже пожилого, приглашали вести семинары за рубежом, как японских гуру.

В этой жизни у Юрия Вдовина помимо боевых искусств была работа каскадером в кино – и перелом позвоночника, увлечение на шестом десятке дайвингом, которому помешал разрыв легкого, прыжки с парашютом. Его называли неуязвимым, железным. Друзья шутили, что Вдовина боится сама смерть. Он и после двух операций по поводу рака гортани не хотел считать себя списанным на берег. Не прощался...

***

ДРУГ

Есть люди, при знакомстве с которыми остаются хорошие воспоминания и память.

В 2011 году друг Абхазии Михаил Степин (пионер советского, российского каратэ, черный пояс, 6-й дан) приехал со своим другом и коллегой в Сухум. Надо отметить, что начиная с 1993 года М.Степин помогал наладить каратэ в республике в более правильном направлении. Были проведены встречи в Сухуме, Гагре, Ткуарчале со всеми, кто после войны 1992-1993 годов начал заниматься с детьми этим видом боевых искусств.

Тогда, в частности, и появился в Абхазии один из основных стилей в каратэ – Шотокан (один из японских переводов – тихий шелест сосны) и возникла федерация, в которой стали работать автор этих строк и Ахра Абухба.

М.Степин каждый год привозил достойных мастеров каратэ, которые проводили занятия, семинары, делились опытом. Все это укрепляло любые группы, которые узнавали очень много полезного и интересного.

Как было сказано выше, на две недели приехал мастер спорта, черный пояс, 4-й дан, 2-й дан по Айкидо Юрий Вдовин. Несмотря на свой опыт, заслуги, большие достижения, Юрий (по-восточному) был легок в общении, интересен в разговоре и неподражаем в деле боевых искусств – стиля Айкидо (путь слияния жизненной энергии) и Кеназюцу (владение самурайским мечом).

Проведенный им семинар многие наши каратисты помнят до сих пор. Нередко, разговаривая на эту тему, все с теплотой вспоминают уроки Юрия Вдовина. Кстати, спустя время в Абхазии появилась и айкидо секция.

Польза от всех семинаров и тренировок, где участвовали гости, приглашенные М.Степиным, давали положительный результат.

Сегодня прошедшие в спортзале учебу, тренировки (нередко с кровью и потом) не бросили этот трудный путь и уже сами учат молодое поколение тонкостям восточного искусства защиты.

Жаль, что Юрий Вдовин ушел из жизни по причине состояния здоровья, которое при такой бурной деятельности он подорвал. Но иначе, наверное, и не должно быть. Занимаясь своим делом, чтобы приблизиться к истине, идеалу, преодолеть очередную ступень, надо не дрожать над своим здоровьем и не бояться пролить пот сверх нормы.

Недаром говорят на Востоке: «Настоящий воин не тот, кто побеждает кого-то, а тот кто побеждает себя». Добавлю, и у кого есть чему учиться.

Юрия Вдовина помним. Он любил Абхазию и помогал ее молодежи.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 87Выпуск: 4091Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА