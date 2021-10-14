ВНИМАНИЕ МОЛОДЕЖИ В ИХ РАЗВИТИИ

Договор. Россия – Абхазия

Круглый стол о возможности и перспективе сотрудничества в сфере молодежной политики и спорта между Абхазией и Россией, организованный Государственным комитетом РА по делам молодежи и спорту, прошел в Сухуме.

С российской стороны участие в круглом столе приняли: председатель Общероссийской общественной молодежной патриотической организации «Российский Союз ветеранов Афганистана «Наследие» Виталий Шереметьев, председатель Кемеровского регионального отделения организации Дмитрий Ковалев, председатель Волгоградского регионального отделения Николай Летуновский, председатель Крымского регионального отделения Владимир Терещенко и руководитель пресс-службы Анастасия Волошко.

С абхазской стороны в дискуссии приняли участие: заместитель председателя Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту Мадина Воуба, главный специалист спортивного отдела Госкомитета Виталий Федоренко, председатель ОО «Русская община Абхазии» Роман Рязанцев, войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии Вадим Мироненко, президент Федерации страйкбола Абхазии Тимур Харчилава, председатель молодежной организации «IQan» – Очамчыра Мате Цквитария, председатель общественной организации «Поколение в действии» города Гал Вахтанг Убирия, молодежный центр «ХАБ Очамчыра» Степан Амичба и председатель Ассоциации молодежи Абхазии «Апеипш» Саид Куланба.

Открывая заседание, Мадина Воуба от лица Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту приветствовала всех участников круглого стола.

«Все мы знаем, что молодежная политика была и остается важным инструментом строительства и развития общества. И мы здесь как раз для того и собрались, чтобы улучшить и развивать эту сферу. Думаю, что выступающие сегодня выскажут свое мнение и свои идеи», – отметила она.

Воуба подчеркнула, что Правительством республики уделяется достаточно серьезное внимание развитию молодежной политики, физической культуры и спорта и рассказала о деятельности Госкомитета.

«На сегодняшний день в Госкомитете развивается 26 видов спорта, в среднем в течение года проводится около 200 мероприятий различного ранга, также наши спортсмены выезжают на различные соревнования. У нас в стране очень много молодых и перспективных спортсменов, есть чемпионы мира и Европы по разным видам спорта (вольная борьба, бокс, восточные единоборства, шахматы, футбол и другие). Функционируют федерации по видам спорта, которые тесно сотрудничают с Госкомитетом, проводятся совместные мероприятия. Также в Абхазии функционирует Национальный олимпийский комитет, который поддерживает олимпийские виды спорта, – отметила она. – С молодежной политикой дела у нас обстоят немного иначе. В связи с пандемией коронавируса нам не удалось провести запланированные мероприятия в полной мере: Госкомитетом проводились небольшие акции, например, «Молодежь Абхазии против наркотиков», «Мы выбираем жизнь», патриотическая акция «Дорогами памяти», приуроченная ко дню Победы в ОВ НА. Молодежь Абхазии участвовала в различных мероприятиях по приглашению Росмолодежи. Например, в семинаре-практикуме по основам социального проектирования, форуме российских соотечественников, международном форуме «Евразия-Глобал», форуме «Евразийский диалог». Надеюсь, что болезнь отступит и Госкомитет достигнет все намеченные цели».

В завершение своего выступления зампред председателя выразила уверенность, что по итогам круглого стола у присутствующих появится возможность поделиться опытом, наметить определенные направления и задачи сотрудничества.

Виталий Шереметьев рассказал о целях, структуре, текущей деятельности и реализуемых проектах Общероссийской общественной молодежной патриотической организации «Российский Союз ветеранов Афганистана «Наследие».

«Наследие» существует в России с 2016 года, и деятельность организации направлена на формирование у молодежи основ общественного сознания – патриотизма, интернационализма, гуманизма, на повышение самосознания молодежи.

Сейчас «Наследие» представлено в 51 регионе страны», – отметил Виталий Шереметьев.

Затем участники круглого стола рассказали о деятельности своих организаций, обсудили перспективы взаимодействия и сотрудничества по направлениям патриотического воспитания, казачества, спорта, экологии, средств массовой информации.

В завершение круглого стола состоялось подписание Договора о сотрудничестве между Общероссийской общественной молодежной патриотической организацией «Российский Союз ветеранов Афганистана «Наследие» и Государственным комитетом РА по делам молодежи и спорту.

Далее запланировано проведение ряда встреч с представителями молодежных организаций в районах республики, что, несомненно, будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества двух стран.

Номер: 88Выпуск: 4092Рубрика: обществоАвтор: Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту