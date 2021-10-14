СУД ОПРЕДЕЛИТ

11 октября 2021 года в Верховный суд поступили представления генерального прокурора о наличии признаков уголовно-наказуемого деяния в действиях депутатов Парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба по событиям, имевшим место 30 сентября в Сухуме.

Как сообщается на сайте Верховного суда, согласно представлениям, в действиях А. Ардзинба и Г. Кокая усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 (хулиганство, грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия) и части 1 статьи 321 (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме, представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) Уголовного кодекса РА.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Верховный суд рассматривает представление прокурора с его участием, а также лиц, в отношении которых внесено представление, и их защитников в закрытом судебном заседании в срок не позднее 10 суток со дня поступления представления прокурора в суд.

Номер: 88Выпуск: 4092Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс