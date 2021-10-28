НАШ СЛЕД В ВЕНЕЦИИ

Красота, величие, нежность в старом и новом дыхании веков. Об этом красноречиво говорит данный снимок. В то время, как Венеция является одним из самых прекрасных городов искусства в Италии, департамент туризма делает все для того, чтобы туристы смогли без проблем добираться морем. Так что порт Венеции – один из крупнейших портов в Средиземном море, является «воротами» в чудесный мир роскоши, романтики и незабываемых круизов в Венецианской лагуне и открытом море.

Порт может похвастаться тем, что играет важную роль в промышленности города, однако не стоит забывать про его вклад в туристическую сферу. Таким образом, порт предлагает услуги различных круизных и паромных компаний, совершающих перевозки пассажиров через лагуну, вдоль венецианского побережья, к таким международным назначениям, как Лабин, Ровинь, Лошинь, Пиран, Умаг и Пола. Туристическая связь с Грецией, Сирией и Египтом стала традицией, поэтому венецианские отдыхающие, желающие открыть новые возможности, могут обратиться в одну из компаний и поехать в вышеупомянутые экзотические города и курорты.

С аэропорта Марко-Поло и площади Рима можно легко добраться до Porto di Venezia. Надо отметить, что когда строился этот уникальный город на воде, потребовалось очень много деревянных свай для фундаментов домов и дворцов. Одним из поставщиков крепкого, негниющего дерева была древняя Абхазия. Груз отправлялся из мест, где сегодня расположены Гудаута, Гагра, Пицунда.

Номер: 92Выпуск: 4096Рубрика: обществоАвтор: Из интернета