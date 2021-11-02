ПРАВОСУДИЕ

КАКОЙ СРОК ГРОЗИТ СААКАШВИЛИ

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ОБЪЯВИЛ ГОЛОДОВКУ В ТЮРЬМЕ Г. РУСТАВИ.

Политика задержали после тайного приезда в Батуми накануне местных выборов 2 октября. Власти Украины уже пообещали добиваться возвращения гражданина своей страны (грузинского гражданства Саакашвили был лишён в 2015 г.). Однако адвокат экс-президента уточнил, что сам он откажется от экстрадиции, поскольку «прибыл на родину, чтобы вести политическую борьбу». «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтоб цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин», – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

В Грузии против Саакашвили возбуждено 13 уголовных дел, по некоторым он уже заочно осуждён. Его обвиняют в убийстве банкира, избиении депутата, растрате госбюджета и проч. Саакашвили грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.

Номер: 93Выпуск: 4097Рубрика: политикаАвтор: Из интернета