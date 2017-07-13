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БОЛЬШОЙ УСПЕХ 13.07.2017

БОЛЬШОЙ УСПЕХ

Сухумский «Нарт» (команда 2007 г. р.) стал победителем открытого международного турнира по футболу, посвященному 80-летию мастера спорта СССР по футболу Давыдова Игоря Олеговича и прошедшему в г. Нальчике.

В нем приняли участие детско-юношеские футбольные команды из Дагестана, Чечни, РСО – Алания, Калмыкии, КБР, Ставропольского края и Абхазии.

Абхазские футболисты выиграли все свои игры на турнире, забили 28 и пропустили 3 мяча. Лучшим бомбардиром турнира стал Леон Аргун, забивший 10 голов.

Тренер команды – Батал Барателия.

Государственный комитет РА по физической культуре и спорту


Номер:  73
Выпуск:  3534
Рубрика:  спорт
Автор:  Государственный комитет РА по физической культуре и спорту

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