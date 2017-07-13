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13.07.2017
Номер: 73
Выпуск: 3534
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
БОЛЬШОЙ УСПЕХ
Сухумский «Нарт» (команда 2007 г. р.) стал победителем открытого международного турнира по футболу, посвященному 80-летию мастера спорта СССР по футболу Давыдова Игоря Олеговича и прошедшему в г. Нальчике.
В нем приняли участие детско-юношеские футбольные команды из Дагестана, Чечни, РСО – Алания, Калмыкии, КБР, Ставропольского края и Абхазии.
Абхазские футболисты выиграли все свои игры на турнире, забили 28 и пропустили 3 мяча. Лучшим бомбардиром турнира стал Леон Аргун, забивший 10 голов.
Тренер команды – Батал Барателия.
Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
Номер: 73
Выпуск: 3534
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту