ПАМЯТНИК УАЛИДУ МАРШАН

Соотечественник

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в церемонии открытия памятника видному военному и общественному деятелю Сирийской Арабской Республики, генералу Уалиду Маршан и отметил высокую важность данного события для истории Абхазии и дружественных связей Сирии и Абхазии:

«Открытие памятника генералу Уалиду Маршан, имя которого не подлежит забвению, – выдающееся событие в истории Абхазии и в истории дружественных связей Сирии и Абхазии. В памяти нашего народа Уалид Маршан Абаза останется героем, который всегда переживал за судьбу своей Родины – Абхазии, боролся за ее свободу и независимость, большим патриотом, который всегда отстаивал правду.

Во времена, когда Сирийская Арабская Республика оказывалась в опасности, Уалид, не раздумывая, становился на путь борьбы с агрессорами. В военных действиях он участвовал еще будучи совсем в молодом возрасте. Его достижения и опыт привели к тому, что он стал заместителем руководителя Службы безопасности Сирии, а также исполнял и другие важнейшие государственные задачи. Последние годы его жизни были посвящены противостоянию силам международного терроризма, который пытался разрушить Сирию как государство. Необходимо отметить бесстрашие, с которым братья Маршан защищали Сирию. Золотыми буквами вписано имя генерала, командира эскадрильи Мамдуха Маршан Абаза в военную летопись Сирии.

Герои, подобные Уалиду Маршан, и единство нашей диаспоры в Сирии способствовали приближению волевых дипломатических шагов Сирии по признанию Абхазии. Большое достижение, к которому пришли Москва, Дамаск и Сухум – признание Республики Абхазия, стало большой победой для всего нашего народа.

Я хорошо помню наши встречи и беседы с Уалидом Маршан, его ценные советы.

Вечная память выдающемуся сыну Абхазии Уалиду Маршан Абаза!»

На церемонии также выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин:

«Спасибо за приглашение на открытие памятника генералу Уалиду Маршан Абаза, видному военачальнику Сирийской Арабской Республики и достойному сыну абхазо-абазинского народа. Знаю, что Уалид Маршан оказывал неоценимую поддержку народу Республики Абхазия в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Безусловно, генерал Уалид Маршан внес огромный вклад в дело становления сирийской независимости. Вы знаете, что и сегодня Сирийская Арабская Республика борется с международным терроризмом и экстремизмом, и, безусловно, заслуги лиц любой национальности, в данном случае достойного сына абхазского народа, воспринимаются с глубоким уважением и достоинством».

Номер: 7Выпуск: 3747Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА