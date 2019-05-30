При уничтожении партизанами мостов вокруг железнодорожного узла в городе Сарны произошел комический эпизод, который в изложении самого Ковпака выглядит так: «После взрывов мостов подрывники развесили на уцелевших звеньях огромные кормовые тыквы: взрывчатых веществ не хватило. Как и следовало ожидать, немцы решили, что тыквы не зря повешены, что внутри их, несомненно, находятся адские машины партизан. Потом об этих тыквах ходили легенды. Крестьяне рассказывали, что специальная техническая комиссия немцев больше двух недель ломала себе голову, пытаясь разгадать секрет механизма скрытых в тыквах мин. И подойти к ним боялись, издали все разглядывали в бинокль, и расстрелять не решались: как бы не взлетело в воздух и то, что уцелело от моста».

Номер: 53Выпуск: 3793Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы