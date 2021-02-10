ГОВОРЯТ ВРАЧИ. НАДО ПРИСЛУШАТЬСЯ

Covid-19

Заместитель министра здравоохранения РА Алхас Конджария прокомментировал АГТРК и Абаза-ТВ положение дел в Центральном ковидном госпитале страны.

Из-за нехватки медперсонала и большого количества больных в Гудаутском госпитале А.Конджария сам заступил на дежурство, отметив, что это его профессиональный долг. Он назвал ситуацию в ковидном госпитале тяжелой: «Ситуация в Центральном ковидном госпитале не изменилась в лучшую строну. Наши российские коллеги, ранее дежурившие в инфекционном блоке, уехали. Нагрузка полностью легла на наших докторов. Сейчас в госпитале дежурит максимальное количество медиков. Позвали всех, кого могли, из разных медучреждений страны,– сказал Конджария. – Сложность ситуации обуславливается тем, что не хватает как врачей, так и младшего медицинского персонала».

Он особо подчеркнул, что всем пациентам уделяется должное внимание. «Врачи дважды, а то и трижды проводят обход больных. Все медики работают на износ. И я хочу поблагодарить коллег за их тяжелый труд»,– сказал Конджария.

Что касается медицинского оборудования и медикаментов, проблем с ними нет. «Конечно, бывают ситуации, когда нужны определенные группы дорогостоящих препаратов. В этом случае люди обращаются в Минздрав»,– сказал Конджария.

Сильно загружены рентгеновский кабинет и кабинет компьютерной томографии. Многим пациентам требуется обследование с помощью КТ, поэтому результаты обследования выдаются порой на следующий день. Не пустуют и койки в ковидном центре. Как только выписывается один пациент, на его место принимают нового больного. Состояние здоровья большей части пациентов средней тяжести и тяжелое.

Алхас Конджария считает, что увеличение количества больных связано с тем, что наши граждане не соблюдают необходимые меры предосторожности: «К сожалению, не все соблюдают ограничительные меры. В праздничные дни многие не оставались дома, не соблюдали масочный режим. Это привело к росту заболеваемости. Мы ждем, что в скором времени произойдет спад числа больных». Он обратился к жителям страны с просьбой придерживаться карантинных мер: «Мы просим всех носить маски, не посещать многолюдные места, ограничить визиты к родственникам, в гости, на торжественные мероприятия. Мы все должны проявить сознательность и ответственность как за свое здоровье, так и здоровье окружающих»,– подчеркнул Конджария.

«Оценивая ситуацию со стороны, ты имеешь одну картину, но погрузившись в процесс работы, ты оцениваешь ее несколько с другой стороны», – сказал он.

Заместитель главврача ЦРБ Гудауты Ангелина Отырба отметила: «В последнее время к нам поступают пациенты старшего возраста, но, к сожалению, есть и люди 28-30 лет в достаточно тяжелом состоянии, с двусторонней пневмонией». По словам Отырба, из-за нехватки младшего и среднего медперсонала приходится просить о помощи в уходе за больными родственников. Волонтеров, готовых помочь в работе госпиталя, единицы.

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НАДО ЗНАТЬ

ЕСЛИ У ВАС ТИПИЧНЫЕ СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСА, НО ТЕСТ НА НЕГО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ВЫ ВСЕ ЖЕ ИНФИЦИРОВАНЫ.

Номер: 4Выпуск: 4008Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс