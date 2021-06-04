МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Культура

VII Международный фестиваль культуры имени Фазиля Искандера «Стоянка человека» откроется в Сухуме 21 июня.

В этом году фестиваль будет проходить в два этапа – в июне и октябре.

Организаторы фестиваля – Министерство культуры Республики Абхазия и Международный фонд культуры Фазиля Искандера. Как сообщается на сайте Министерства культуры РА, в программе первого этапа фестиваля:

21 июня – открытие Vll Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» в Государственном русском театре драмы им. Ф. Искандера.

В этот день РУСДРАМ представит режиссерскую лабораторию по текстам романа «Сандро из Чегема» известного во всем мире абхазского писателя, поэта, философа Фазиля Искандера. Приглашённые режиссеры покажут эскизы возможного будущего спектакля.

В программе второго этапа фестиваля, который будет проходить в октябре:

• выставка иллюстраций победителей конкурса по произведениям Ф.А. Искандера среди студентов и выпускников МГХПА им. Строганова;

• выставка эскизов памятных монет к 90-летию Фазиля Искандера, выполненных по заказу Национального банка Республики Абхазия для выпуска в обращение;

• ежегодный конкурс детского рисунка «Грушевый компот» совместно с Сухумским домом юношества.

Первый международный фестиваль культуры «Стоянка человека», посвященный Фазилю Искандеру, состоялся в Сухуме в апреле 2015 г. Фестиваль получил свое название по одноименному рассказу классика русской литературы и певца Абхазии Фазиля Искандера.

Номер: 51Выпуск: 4055Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс