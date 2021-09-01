СПОРТ

Абхазские боксеры заняли девять призовых мест во Всероссийском турнире памяти Героя России, вице-адмирала Алексея Буриличева, который прошел 23-26 августа в городе Спас-Клепики Рязанской области.

В турнире приняли участие юноши 2007 – 2008 и 2005 – 2006 годов рождения, юниоры 2003 – 2004 годов рождения из Москвы, Владимирской, Калужской, Липецкой, Тамбовской областей, Краснодарского края и Республики Абхазия.

Абхазию представляли 9 боксеров из Сухума, Гагры и Агудзеры.

По итогам турнира абхазские спортсмены заняли 4 первых, 3 вторых и 2 третьих места.

Первые места заняли: Грант Кесян (в/к до 90 кг, пос. Агудзера), Даут Гиндия (в/к до 42 кг, пос. Агудзера), Баграт Тания (в/к 54 кг, г. Сухум) и Инал Кварчия (в/к до 75 кг, г. Сухум).

Серебряными призерами турнира стали: Давид Цколия (в/к 44 кг, г. Гагра), Ренат Бения (в/к 54 кг, г. Гагра) и Галуст Арзуманян (в/к 34 кг, г. Гагра).

Третьи места заняли: Данил Квициния (в/к 52 кг, пос. Агудзера) и Кемал Возба (в/к 40 кг, г. Сухум).

Спортсмены являются воспитанниками тренеров Элизабара Джологуа, Эдгара Крия, Ираклия Цурцумия и Эдуарда Депеляна.

Сборную команду Абхазии сопровождал судья первой категории Матевос Макртычян.

Поездка состоялась за счет родительских средств. Также сухумские и гагрские спортсмены благодарят депутата Гагрского района Ахру Чанба и генерального директора «Абхазрегионстроя» Даура Гулия за оказанную помощь.

Номер: 76Выпуск: 4080Рубрика: спортАвтор: Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум