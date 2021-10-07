Россия – Абхазия

РАБОТА В ИНТЕРЕСАХ РЕСПУБЛИКИ

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ НЕОБХОДИМОСТИ ДЕЛАТЬ ПОЛЕЗНОЕ

Казалось, совсем недавно мы представляли читателям нового главу Представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Вадима Витальевича Чеха. Новое лицо Представительства очень быстро стало узнаваемым. Его доброжелательная улыбка, скромные манеры в сочетании с огромным опытом руководителя, педагога, писателя активизировали сотрудничество Представительства с самими разными организациями у нас в стране.

И вот – завершается срок работы Вадима Витальевича в Абхазии. Он уезжает с чувством отлично исполненной миссии. Указом Президента Республики Абхазия В. В. Чеха награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени. Поздравляем его и желаем успехов в дальнейшей работе, крепкого здоровья и личного счастья.

Говоря «до свидания» абхазским друзьям, Вадим Витальевич Чеха подвел итог своей работы и обратился с пожеланиями к жителям Республики Абхазия, коллективу и читателям нашей газеты:

«Высокая награда Президента Абхазии предполагает огромное доверие, которое оказано мне и Представительству Россотрудничества, возглавляемому мною в течение трех лет. Это доверие в первую очередь предусматривает желание и готовность абхазских граждан и организаций к многогранному гуманитарному взаимодействию с Россией, наличие запроса со стороны Абхазии на активизацию такого взаимодействия.

Выражаю признательность всем партнерам, коллегам, с которыми мы совместно работали, а также всем участникам наших проектов: журналистам, общественникам, руководителям, служащим и работникам органов власти, образовательных организаций, включая АГУ и российские вузы, сотрудникам учреждений культуры, спортивных организаций, участникам общественных объединений, депутатам, обучающимся и их родителям, абитуриентам, активистам, соотечественникам, молодежным лидерам и всем тем, с которыми мы работали на протяжении трех лет. Признателен также за положительные и конструктивные отзывы и предложения по поводу деятельности Представительства.

Российско-абхазский гуманитарный диалог имеет множество выражений. В этом смысле Представительство Россотрудничества является важным, но не единственным модератором гуманитарного взаимодействия. Особую роль в этом играют творческие союзы, в частности, союзы писателей, художников, союзы, объединяющие людей определенной профессии (например, союз юристов), молодежные объединения, организации соотечественников, бизнес-структуры. Потенциал этих организаций для активизации гуманитарного взаимодействия в полной мере пока не использован.

В Абхазии талантливая и перспективная молодежь, которая совершено естественно ищет для себя возможности для самореализации в новом весьма неопределенном и даже опасном будущем. В эпоху, когда цифровые технологии активно вторгаются во все сферы, самореализация для молодого человека приобретает особую актуальность. Учитель и преподаватель уже не могут выступать в роли единственного источника знаний. Это делает востребованным особенности абхазской системы образования, в частности традиционную ориентацию на фундаментальные предметы естественно-научного и физико-математического цикла, а также особую роль воспитательной компоненты образования. В части воспитания школьников Абхазия располагает опытом, который может быть заимствован и для России.

Система образования Абхазии нуждается в притоке новых идей и смыслов. Перспективной выглядит сетевая форма реализации образовательных программ, способная концентрировать наиболее привлекательные для обучения ресурсы, объединять образовательные организации, учреждения культуры, спорта, науки в рамках одной образовательной программы. Данная форма – наряду с совместными образовательными программами – может очень эффективно связывать российские и абхазские образовательные организации. Важно также наличие организаций-лидеров в системе образования Абхазии, обладающих особым статусом, подобным, например, статусу школ – инновационных площадок в России. В рамках такого рода площадок могут отрабатываться передовые образовательные технологии для последующего распространения в системе образования республики.

В Абхазии проживает много талантливых людей, и это с особой яркостью проявляется в сфере культуры. В Абхазии особо ярко расцвели таланты в театральной области, живописи, в других искусствах. Так, мне очень приятно осознавать, что и мы, Представительство Россотрудничества, имели отношение к взлету театрального творчества в республике в последние годы. Искусство активно трансформируется под влиянием цифровых технологий и других новаций. В этом смысле для Абхазии принципиально важно использовать новые возможности предъявления своих культурных достижений миру.

Важным видится и дальнейшее укрепление статуса Абхазского государственного университета (АГУ). Специфика Абхазии предполагает, что АГУ – это не только признанный классический университет, обеспечивающий подготовку кадров для республики, но и центр научных и прикладных исследований, необходимых для развития экономики и даже выживаемости Абхазии в целом. АГУ – это также центр народной культуры, место, где культивируются традиции, духовные и нравственные ценности народа республики. По сути, АГУ – это «храм знаний и культуры» в полном смысле этого слова.

Меня с Абхазией связывают достаточно прочные научные и творческие отношения, которые я буду стараться развивать и в дальнейшем в рамках российско-абхазского гуманитарного диалога.

В заключение благодарю коллектив газеты «Республика Абхазия» и ее читателей за постоянное качественное освещение событий, связанных с деятельностью Представительства, а также за многогранное сотрудничество, которое развивалось на протяжении трех лет. Благодарен и за то, что мои первые писательские произведения, посвященные Абхазии, были опубликованы в вашей газете».

Приводим также некоторые отзывы на странице Чеха Вадима в Фейсбуке в связи с завершением его работы в Абхазии:

Эльза Чанба: Новая страница – с окончанием одной главы Вашей жизни и началом новой!

Татьяна Леонова: Успехов в дальнейшей деятельности, Вадим Витальевич!

Темур Надарая: Вадим Витальевич, с Вами было очень приятно сотрудничать. Спасибо Вам огромное за ваш труд, за уважение к нашей государственности, к нашему языку и культуре. За помощь Галскому району – отдельное спасибо. Жаль, что покидаете нас. Но вы, я знаю, всегда с большим вниманием будете относиться к нашим проблемам. И будем радоваться вместе за наши успехи. Здоровья Вам крепкого и успехов желаю! Всегда к вашим услугам...

Владимир Зантариа: Вадим Витальевич, Вы – человек высокого интеллектуального уровня, широкого кругозора, и это весьма положительно отразилось на Вашем взаимодействии с интеллигенцией Абхазии! Спасибо за плодотворное и успешное сотрудничество! Не сомневаюсь, что оно продолжится в ином формате! Добра, счастья, новых ярких свершений!

Руслан Хашиг: Вадим Витальевич, спасибо большое за сотрудничество! У Россотрудничества и Абаза-ТВ давно сложились теплые отношения и накоплен хороший опыт в информационной сфере. Вы продолжили эти традиции, за что выражаю свою признательность…

Диана Пилия: Уважаемый Вадим Витальевич!

Благодарим Вас за активную, созидательную деятельность.

Ваше умение уважительно относиться к людям, историческому прошлому и при этом генерировать и осуществлять интересные актуальные проекты, достойно уважения!

Желаю Вам удачи и научных успехов! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Гули Кичба: Вадим Витальевич! Спасибо Вам за плодотворную благородную миссию!

Желаю дальнейших успехов в профессиональной деятельности!

Всегда рады видеть Вас в Абхазии!

Эсма Хагба: Вадим Витальевич, Вы заложили хорошую основу для большой дружбы! Всего Вам самого наилучшего!

Марина Задорожная: Уважаемый Вадим Витальевич! Успехов и свершений в дальнейшей профессиональной деятельности! Крепкого здоровья и позитива во всем!

Екатерина Бебиа: Вадим Витальевич! Спасибо Вам за теплое, искреннее отношение к народу Абхазии! Вы с нами, и мы с Вами! Удачи Вам во всем! Просто так уйти от нас Вы не сможете, мы знаем, какой Вы души человек!

Нанба Закан: Спасибо за работу. Вадим, вы сделали очень много для проживания отдельной категории граждан в республике.

Елена Жилинская: Уважаемый Вадим Витальевич, спасибо за работу. Благодарна за сотрудничество и понимание. Успехов и всего самого наилучшего.

Zina Sabekia: Вадим Витальевич! Спасибо вам огромное за Ваш труд, за понимание, за уважение к нашему народу, к нашей государственности. Жаль, что Вы уезжаете от нас. Всего Вам самого наилучшего. Абхазия всегда ждет Вас!

Борис Чолария: Вадим Витальевич! Спасибо большое за сотрудничество, с вами было легко работать, читательская аудитория благодарна за пополнение книжного фонда. С вами легко было работать, конструктивно решать важные вопросы.

Батал Хагуш: Спасибо Вам за всё! Вы стали для нас самым близким родным человеком! Удачи Вам везде и во всем!

Эльвира Арсалия: Вадим Витальевич, с Вами всегда было приятно сотрудничать, уверена, пусть в другой форме, оно будет иметь продолжение!

Успехов Вам!

Виталий Шария: Вадим Витальевич! Очень приятно было с Вами сотрудничать и общаться.

Наира Амалыиа: Вадим Витальевич, рада была с Вами работать!

Вы весьма компетентный Россотрудник!

Всех Вам благ!

Геннадий Кожухарь: Вадим Витальевич, вы не только хороший человек и коллега, а ещё и большой профессионал! Рад знакомству, общению и плодотворному сотрудничеству в области взаимодействия с соотечественниками. Всегда на связи, дальнейших творческих успехов Вам, семейного счастья и огромной удачи! С большим уважением, семья Кожухарь.

Алхас Чхамалия: Спасибо Вам, Вадим Витальевич, за Вашу благородную миссию! Очень надеемся, что будете находить время и приезжать к нам в АГУ.

Номер: 86Выпуск: 4090Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.