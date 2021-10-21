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ТЕСНЫЕ СВЯЗИ
Письмо в редакцию
Абазины играют особую роль в жизни Абхазии. Об этом не раз заявляли В.Г. Ардзинба и С.В. Багапш.
Особая роль абазин заключается не только в том, что абазинские ребята воевали и проливали свою кровь за свободу и независимость Абхазии, что абазинские аулы принимали во время войны тысячи беженцев из Абхазии и в самые тяжелые послевоенные годы поставляли в Абхазию сотни тонн продуктов по каналам гуманитарной помощи. Все, что делали абазины во время войны и после нее естественно. Так все и должно было быть. Абазины и абхазы – один народ. Война только сплотила их в трудный момент. Все это и многое в прошлом. Сегодня другое время. Сегодня другие ценности.
Самые трудные для Абхазии времена прошли. Сегодня нужно думать о мирных проблемах.
О сегодняшнем дне и говорили в своих заявлениях великие абхазы Ардзинба и Багапш.
Многочисленные встречи и беседы с ними оставили в нашей памяти главную идею, которую проповедовали они.
Абазины – это неотъемлемая часть народа Абаза, которая служит переходным мостиком между Абхазией и Северным Кавказом. У абазин традиционно тесные связи с черкесами, карачаевцами, кабардинцами, адыгейцами и кубанским казачеством.
Абазины – это абхазская ниша на Северном Кавказе. Используя ее, абхазы получат возможность утвердить свои позиции на Кавказе и на всем Юге России.
Именно поэтому Ардзинба, а затем и Багапш создали и расширили через этот рычаг Представительство Республики Абхазия на Северном Кавказе.
Возможно, именно поэтому пик сближения Абхазии и Абазашты пришелся именно на период нахождения у власти Владислава Григорьевича и Сергея Васильевича. Они понимали, какую роль могут сыграть и сыграли абазины для Абхазии в политическом пространстве Северного Кавказа.
Багапш приезжал в Черкесск по два-три раза в год. Двери его кабинета были всегда открыты для абазин. Сергей Васильевич принимал участие во всех значимых мероприятиях на земле Абазашты.
Абазины не оставались в долгу. Делегации абазинского народа приезжали в Абхазию на все памятные и особо значимые мероприятия: юбилеи и свадьбы, похороны и поминки, День Победы или другие праздники. Их встречали прямо на границе с хлебом и солью, с песнями и танцами.
Абхазия и Карачаево-Черкесия постоянно обменивались гастролями театров, ансамблей, проводились молодежные и спортивные мероприятия.
Огромную роль при этом играла Международная ассоциация абхазо-абазинского народа (МАААН) во главе с Тарасом Мироновичем Шанба.
Вспоминается многое. Кортеж президента Абхазии абазины и их друзья как обычно встречали далеко за пределами Карачаево-Черкесии.
Как-то Багапш поперхнулся, проглотив кусок праздничного каравая, преподнесенного ему абазинскими красавицами. Поперхнулся и, засияв от счастья, обнял девушку, преподнесшую ему угощение. Тут заиграла гармошка и Великий абхаз полетел по кругу, как большой сильный орел, уносящий в небо красоту и ширь абазинских полей.
Мы узнавали друг друга. Становились ближе и понятнее друг другу. К сожалению, этот процесс со временем замедлился, а затем резко пошел на спад.
Вспоминается также, как встречали абазины Тараса Шамба и Валерия Аршба, Геннадия Аламиа и Константина Озгана. Не оставалась в долгу и Абхазия.
Делегации абазинского народа, как правило, встречали на границе с цветами и музыкой К.Озган, Ю.Акаба, Э. Капба, Б.Куправа и другие.
Это были акции не столько уважения Абхазии или Абазашты к отдельным личностям, сколько уважение абазин и абхазов друг к другу.
К сожалению, процесс этот замедлился, а затем пошел на спад.
Связано это было, на мой взгляд, с тем, что с политической сцены Абхазии и Абазашты сошли В.Ардзинба, С.Багапш, К. Озган, В.Аршба, Н. Ашуба, В. Молхозов, А.Хуранов, М. Чикатуев, Тарас Шамба. Их уход «порвал» связующую нить между абхазами и абазинами.
Мы перестали видеть и слышать друг друга.
Улыбаемся по случаю, и все.
Мне часто вспоминаются приезды к нам Багапша и Шамба, как встречались они с абазинами в неформальной обстановке. Говорили, обсуждали, спорили, доказывали, не всегда находили общий язык, но всегда искали дорогу друг к другу.
Вспоминается и такой случай.
В конце 2010 года в Абазашту приехали Багапш и Озган.
После официальных встреч между руководством Карачаево-Черкесии и Абхазии Сергей Васильевич и Константин Константинович пришли в кабинет Этлухова. Здесь их ждали абазины.
Началось обсуждение комплексного плана поэтапного ввода абазин в систему органов власти. В процессе обсуждения проблемы «сцепились» Этлухов и Багапш. Мы забеспокоились за исход диалога и под различными предлогами вышли из кабинета.
Образовалась минута напряженного молчания.
Только Озган и Хуранов спокойно беседовали в это время о каких-то посторонних вещах в дальнем углу просторной приемной.
На мой вопрос: «Что делать?» Константин Константинович невозмутимо ответил:
– Ничего. Это у них часто бывает. Вот увидишь, когда мы вернемся в кабинет, они будут сидеть и спокойно разговаривать и улыбаться друг другу.
Так оно и произошло. Когда мы вернулись назад, Этлухов и Багапш как ни в чем не бывало улыбались друг другу.
Я вспоминал этот случай только потому, что он говорил об особом доверии, глубине и прочности связей абазин и абхазов, позволявших говорить им не только в вежливых тонах, но иногда и в жесткой форме трудного диалога. Говорить. Понимать и снова улыбаться друг другу.
Суть возникшего тогда трудного разговора заключалась в следующем.
Сергей Васильевич второй раз предложил Михаилу Гумба принять должность Председателя Верховного суда Абхазии. Михаил Рамазанович отказался. Причина была банальной.
Как председатель межрайонного суда в Ставропольском крае он получал зарплату более 100 тысяч рублей.
Переехав в Абхазию, он получал бы в пять раз меньше.
Михаил Рамазанович тогда сказал.
– Сергей Васильевич! Я взяток брать не умею. А семью кормить надо. Спасибо за доверие, но, к сожалению, я вынужден отказаться от него.
Отказ Михаила Рамазановича, конечно же, Сергея Васильевича не обрадовал. Он высказал мысль, которая и привела к «обострению ситуации».
– Интересный вы народ, абазины. Этлухову предложил и должность председателя правительства, он отказался, Гумба отказался. Что не предложишь – следует отказ.
(Окончание в следующем номере)
Р.АРШБА, ветеран войны, кавалер ордена Леона, «Ахьдз-Апша» 3-й степени
Номер: 90
Выпуск: 4094
Рубрика: общество
Автор: .АРШБА, ветеран войны, кавалер ордена Леона, «Ахьдз-Апша» 3-й степени